Türkiye Gazetesi

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Güner Caddesinde 10 katlı binanın 3’üncü katında oturan ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilirken G.A. isimli kadın evde cinnet geçirdi. Kadın eline aldığı kesici bir aletle 10 yaşındaki oğlu D.S.'yi yaraladı.

Ardından eli kanlı bir şekilde balkona çıkarak bağırmaya başlayan kadını gören komşuları hemen polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

POLİS BALKONDAN GİRDİ

Kadın polise evin kapsını açmazken, ekipleri eve balkondan girdi. Polis ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan 10 yaşındaki çocuk 112 Acil Servis ekipleri tarafında olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Anne G.A. ise kelepçe takılarak emniyete götürüldü

Polis memuru koca cinnet getirdi! 2 ölü, 1 yaralı Bursa'da cinnet getiren polis memuru koca, boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen adamı vurarak öldürdü. Olay sırasında yoldan geçen bir kadın ise kasığına isabet eden kurşun ile yaralandı.

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