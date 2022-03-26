Türkiye Gazetesi

Lezzetli ciğerin makbulü lokum kıvamında olmasından geçiyor. Birbirinden farklı birçok tarif olsa da her sakatatta olduğu gibi ciğeri pişirirken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar mevcut. Ciğerin suyunu salmadan, ağızda dağılan kıvamda olması önemli. Bu noktada ‘Yumuşak ciğer nasıl yapılır’ sorusunun cevabını sizler için sıralamakla kalmıyor bir de şahane bir tarif veriyoruz.

YUMUŞACIK CİĞER YAPMANIN PÜF NOKTALARI

- Ciğerin temizlenmesi: Pişirme kurallarına uysanız da eğer sinirlerini almaz ve zarlarını ayıklamazsanız ciğeriniz adeta kayış gibi olacaktır. İyi temizlenmeyen ciğer ağızda kötü bir his bırakır. Bu nedenle ciğerdeki sinirlerin alınmasına ve zarlarının ayıklanmasına özen göstermelisiniz. Evde bu işlem sizin için zor geliyorsa kasabınızdan rica edebilirsiniz.

- Ciğerin suda bekletilmesi yanlış: Her ne kadar ciğeri suda bekletmek size iyice temizlenmiş hissi verse de ciğeri suda bekletmek doğru değil. Çünkü suda bekletilen ciğer hem piştikten sonra sertleşiyor hem de lezzetini kaybediyor. Bu nedenle ciğeri pişirmeden önce suda bekletmek yerine yalnızda sudan geçirmeniz yeterli oluyor.

- Ciğeri marine edebilirsiniz: Tıpkı et ve tavukta olduğu gibi ciğeri de pişirmeden önce marine edebilirsiniz. Ciğeri marine etmek için birkaç kaşık sıvı yağ, yarım su bardağı süt, kimyon, pulbiber, kekik ve isteğe göre diğer baharatları ekleyin. Tüm malzemeyi iyice harmanladıktan sonra üzerini kapatıp 3-4 saat buzdolabında bekletebilirsiniz. Daha sonra ciğeri ister fırında, ister mangalda, isterseniz ocakta pişirebilirsiniz.

- Ciğerin kokusunun önlenmesi: Bunun için yapılacak yöntem çok basit. Ciğer çoğu zaman una bulanarak pişirilir. Un kullanımı kokuyu bir miktar giderir ancak Ciğeri bulamak için kullandığınız unun içine ekleyeceğiniz bir tutam kişniş kokuyu engelleyecektir.

Mangalda ciğer yaparken araya kuyruk yağı eklemek lezzeti iki katına çıkartıyor.

ARNAVUT CİĞERİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

750 gr koyun ve dana ciğeri

4 çorba kaşığı un

2 adet orta boy soğan

1 demet maydanoz

1 su bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Toz kırmızıbiber

YAPILIŞI

Zarını çıkardığınız ciğer 2 cm’ lik küp biçiminde doğranır. Tuz ve karabiber una eklenir. Doğranmış ciğerler unun içinde yuvarlanır. Sonra tel bir süzgece alınıp sallanarak fazla undan arındırılır. Soğanlar yarım ay biçiminde kesilir, tuzla ovulur ve kıyılmış maydanozla harmanlanır. Ciğerler kızgın yağda 2-3 dakika kızartılıp, kâğıt havlu üzerine alınır. Servis tabağının ortasına ciğerler, yanına soğanlar konulur. Üzerine de toz kırmızıbiber serpilerek servis edilir.

Maydanozun faydaları saymakla bitmiyor, ödemi atıyor (Zayıflatan maydanoz suyu tarifi) Yeşil yapraklarıyla salatalara ve yemeklere lezzet katan maydanozun sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Uzmanlar, maydanozun birçok faydası olduğunu, maydanoz suyunun ise zayıflamada katkısı bulunduğunun altını çiziyor.

Ayva akciğerleri temizliyor, ayvanın faydaları saymakla bitmiyor ( Avya yaprağı çayı tarifi) Ayvanın faydaları saymakla bitmiyor. Gribe soğuk algınlığına iyi gelen ayvanın akciğer temizleme özelliği de var. Ayvayı taze tüketmek dışında tatlı, şerbet reçel olarak da kullanılıyor. Yaprağı da kaynatılıp içiliyor. Ayva çekirdeği de doğal renklendiricidir.