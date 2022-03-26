Türkiye Gazetesi

Akıllara durgunluk veren olay Kayseri'nin Seyyid Burhaneddin Türbesi'nin bahçesinde yaşandı. Türbenin bahçesinde olan 18 yaşındaki lise öğrencisi U.Y'nin yanına kendini Mevlana'nın hocası "Seyyid Burhaneddin'in torunu" olarak tanıtan C.K, geldi. Bu kişi lise öğrencisi U.Y'ye önce dini öğütler verdi ardından onun birlikte türbe ve çevresindeki mezarları ziyaret etti.

'HIZIR A.S. KARŞILIĞINI VERECEK'

Kendini 'Seyyid Burhaneddin'in torunu' olarak tanıtan C.K, U.Y'den kendisine yardımda bulunması durumunda dua edeceğini, yapacağı bağışa "Hızır Aleyhisselamın da misliyle karşılık vereceğini" anlattı.

ÖNCE PARA VERDİ SONRA FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

C.K'ye inanarak 400 lira veren, anı olması için cep telefonuyla şüphelinin fotoğrafını da çeken U.Y, bu kişinin yanından ayrıldıktan sonra dolandırıldığını anlayarak, polise şikayette bulundu.

18 yaşındaki lise öğrencisi U.Y polise durumu bildirmesinin ardından ifade verdi. U.Y ifadesinde şöyle konuştu:

"Şüpheli bana ibadet etmenin öneminden bahsetti, sonra mezarları ziyaret ettik. Bir mezar taşını 3 kere öptü, Kur'an-ı Kerim okudu. 'Sana bir sır vereceğim, ben Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin torunuyum' dedi. Bana dini kitaplar hediye etti."

'OTOBÜS DURAĞINA GÖNDERİP 'BEKLE' DEDİ'

Sonra 'Benim için değil, Allah için ne verebilirsin. Hızır Aleyhisselam paranı sana misliyle geri verecek' dedi. 400 lira verdiğim kişi beni türbe yakınındaki otobüs durağına yönlendirip, 'Ak sakallı, beyaz elbiseli Hızır seni bulacak' dedi. Durağa gidip bir süre bekledikten sonra dolandırıldığımı anladım."

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