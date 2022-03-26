Yalova-İzmit kara yolunda Kocaeli istikametinde seyreden otomobil Çiftlikköy ilçesi mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarparak devrildi. Kara yolunda can pazarının yaşandığı kazada araçta sıkışan 4 yaralı Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Yaralılar arından 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaraların hayati tehlikelerini bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
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