Türkiye Gazetesi

Filmleri aratmayacak kovalamaca Ankara'dan otomobil çalan ikiz kardeşler ve polis arasında yaşandı. 16 yaşındaki ikiz kardeşler Ankara'da otomobil çaldılar ve gezmeye başladılar. Bolu'ya gelen ikizler akaryakıtları bitince bir istasyona girdi ve burada arandıklarını farkedince kaçtılar ancak kaçmaları çok sürmeden polisler tarafından yakayı ele verdiler.

24 Mart Perşembe günü Ankara’dan otomobil çalan ikiz kardeşler 2 gün sonra Düzce’de yakalandı. S.Y ve ikiz kardeşi Ö.Y., Ankara’dan çaldıkları otomobil ile gezmeye başladılar ve şehir şehir gezerek İstanbul’a gitmek istediler. Ankara’dan Bolu’ya gelen kardeşler gezerken akaryakıtları azalınca akaryakıt istasyonuna girerek aracın deposunu doldurup kaçtılar.

Arandıklarını anlayan kafadarlar Düzce’ye doğru aracı sürdüler. TEM otoyolu Kaynaşlı gişelerinden Düzce istikametine doğru ilerleyen S.Y. idaresindeki otomobili Bölge trafik ekipleri takip etmeye başladı.

500 KM'LİK TAKİP

Düzce gişelerden çıkan otomobil, Düzce'de Bahçeşehir bağlantı yoluna girerek kaçışını sürdürdü. Asayiş Şubeye bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin kovalamacaya dahil olması ile birlikte kentte alarma geçildi. Tüm yollarda depolama yapılmasının ardından otomobil Sakarya istikametine gittiği esnada bir akaryakıt istasyonunda yakalandı.

İkiz kardeşler S.Y. ve Ö.Y. Hırsızlık Büro amirliği ve çocuk şube ekiplerince gözlem altına alınırken, otomobil otoparka çekildi.

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