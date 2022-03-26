Türkiye Gazetesi

Trafikte yaşanan yol verme kavgasında pompalı tüfek ölümle sonuçlandı. İzmir Karabağlar'da Yol verme sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada O.G. (30) ile N.C. birbirine girdi. Çıkan kavagda darbedilen O.G., bir süre sonra kardeşi B.G'nin (20)’in yanına gitti. İki kardeş, O.G.’yi darbeden N.C'nin telefon numarasını buldu ve konuşmaya geleceklerini söyleyerek evine gitti ancak küçük kardeş B.G vurularak öldü.

Evine gelen iki kardeşle tekrar bir tartışma yaşayan N.C, iki kardeşe pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu karnına saçmalar isabet eden Batuhan Güler karnından, kardeşi O.G. ise ayağından yaralandı.

KÜÇÜK KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Olayı duyan vatandaşlar ekiplere haber vererek durumu bildirdi. Olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pompalı tüfekle ağır yaralanan B.G ve hafif yaralanan O.G., ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 20 yaşındaki küçük kardeş B.G. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağabey O.G.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından cinayet şüphelisi N.C. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, N.C.'nin evinde bulunan bir şüphelinin daha arandığı öğrenildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeğin kim tarafından kullanıldığının tespiti için kriminal laboratuvarına gönderileceği kaydedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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