Türkiye Gazetesi

Ramazan Ayına kısa bir süre kala vatandaşlar iftar ve sahur alışverişi için Eminönü'ne akın etti. Tarihi Mısır Çarşısı çevresinde alışveriş yapanların oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

HURMA FİYATLARI YÜKSEK

Alışveriş yapmaya gelen Özcan Güler isimli vatandaş, "Alışverişi yapmaya geldik. Fiyatlar biraz yüksek gibi görünüyor. Hurma fiyatları 85-95 arası. Biraz pazarlık yapacağız tabii" ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise "Biz geçen hafta geldik Bu kadar yoğun değildi. Bir dolaşacağız bakalım. Kesimize uygun bir şey görürsek alırız. Peynir ürünleri alacağız" şeklinde konuştu.

EN BAŞTAN ZEYTİN PEYNİR VAR

Fiyatların yüksekliğinden yakınan bir başka vatandaş, "Ramazan'da ne gerekiyorsa onları alacağız. En başta zeytin peynir vs. Fiyatlar çok pahalı geldi ama az bir şey de olsa alacağım" dedi.

Mısır Çarşısı esnafı ise fiyatların normal olduğunu, ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Ramazan öncesi vatandaş Eminönü’ne akın etti Ramazan Ayı yaklaşırken alışveriş yapmak isteyenler Eminönü’ne akın etti. Mısır Çarşısında yoğunluk oluşurken, esnaf satışlardan memnun olduğunu söyledi.

Ramazan öncesi zam yarışı! Devlet fabrikalarında 290 liradan satılan bir çuval şeker, özel sektörde 700 liraya kadar çıktı. Yaşanan artışın arz talep dengesini bozduğunu belirten Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan "Özel fabrikalar mutlaka düzene sokulmalı" dedi.