Türkiye Gazetesi

Alanya ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Damlataş Kleopatra plajı yaz günlerini aratmayan yoğunlukla karşılaştı. Günlerdir etkili olan soğuk havanın ardından güneşli havayı fırsat bilenler adeta plaja akın etti. Yerli vatandaşların dışında yabancıların yoğun ilgisi dikkatlerden kaçmadı.

Rüzgar nedeniyle yoğun dalga görülen denize girenlerin sayısı az olsa da plajın yoğunluğu dikkat çekti.

SICAK HAVAYI GÖRÜNCE GELMEK İSTEDİK

Kahvelerini alarak güneşin tadını çıkarttıklarını belirten Adem Güven, “Kaç gün sonra sıcak havayı görünce buraya gelmek istedik. Herkes ailesi ile gelmiş güneşin tadını çıkartıyor. Yaz günlerini aratmayan bir gün. Ailesi ile vakit geçiren, güneşlenen daha çok. Rüzgar biraz fazla olduğundan dolayı insanlar fazla denize girmek istemiyor” dedi.

Hava sıcaklığı 25 dereceye ulaştı, vatandaşlar sahile akın etti Gözde turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı 25 dereceye ulaşınca vatandaşlar sahillere akın etti.

Mersin'de sahile portakala vurdu, görenler şaşkına döndü Mersin'de dereden akıntıyla sahile sürüklenen çok miktarda portakal tüm sahili kapladı. Portakal kaplı sahili sahili görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.