Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Çorlu’da Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Ergene - Çorlu yolundan Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’ne kavşakta dönüş yapmak isteyen Anıl Bayazıt idaresindeki otomobil, çırak bayırından Ergene istikametine seyreden Cevdet Sabuncu yönetimindeki işçi servis minibüsüyle çarpıştı.

"KAÇMAYA ÇALIŞTIM OLMADI"

Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavisi yapılan hafif yaralı 2 kişi ambulans talebini reddetti.

Kazayla ilgili konuşan minibüs şoförü Cevdet Sabuncu, “Otomobil bir anda kontrolsüz şekilde kavşağa girdi. Kaçmaya çalıştım ama olmadı” diye konuştu.

İstanbul'da feci kaza, yolun karşına geçerken canından oldu İstanbul Kağıthane'de meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan adama araba çarptı. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Boğazı girişinde gemi kazası İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde bir balıkçı teknesi ile bir kargo gemisi çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine ekipler sevk edildi.