Türkiye Gazetesi

Vicdanları yaralayan kadın cinayetleri haberlerine bir yenisi de Erzurum'da eklendi. Bir şahıs, 4 gün önce boşandığı eşini ve kızını öldürdü, bugün polis merkezine giden zanlı teslim oldu.

Talihsiz kadınlar otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

TALİHSİZ ANNE KIZIN CESETLERİ EVLERİNDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana gelen olayda, ESKİ Genel Müdürlüğünde işçi olarak çalışan Erdal Kızıloğlu (51), henüz belirlenemeyen bir sebeple boşandığı eşi Ayşe İşlek (46) ile kızı Tuba Kızıloğlu’nu (30) bıçaklayarak 22 Mart tarihinde öldürdü. Çifte cinayetin ardından kaybolan Erdal Kızıloğlu, bugün akşam saatlerinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Erdal Kızıloğlu'nun 4 gün önce işlediği çifte cinayeti itiraf etmesinin ardından polis söz konusu eve gitti. Ayşe İşlek ve Tuba Kızıloğlu'nun cansız bedenleri Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinden sonra otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Emekli öğretmen eşini bıçaklayıp, intihar etti Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Yusuf Karayün, iddiaya göre tartıştığı eşi Aynur Karayün'ü defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini de bıçaklayarak intihara kalkıştı.

Eşi ve eşinin patronunu öldüren sanığa 36 yıl hapis Ankara’da akaryakıt istasyonunda çalışan eşini ve eşinin patronunu öldüren sanık, 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tartıştığı eşini 3. kattan aşağı atan kocaya 17 yıl hapis cezası Eskişehir'de, eşiyle tartışıp 3. kattaki evlerinin balkonundan iterek yaralanmasına sebep olan sanık hakkında mahkeme 17 yıl hapis cezası verdi.

Eşinin boğazını falçata ile kesen eşe ‘İyi hal’ indirimi Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde boşanmak istediği eşini 3 çocuğunu gözü önünde boğazını falçata ile keserek yaralayan eş için müebbet hapis beklenirken şahsı İyi hal indirimiyle 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.