Tonya'nın Karaağaçlı mahallesinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 60 KF 334 plakalı aracın üzerine seyir halindeyken yamaçtan kopan dev bir kaya parçası düştü.
Araç olay sonrası hurdaya dönerken araçta bulunan 4 kişi ise ezilerek hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Dağdan kopan kaya parçası evi delip içeri girdi Tunceli’de bir köyde dağdan kopan devasa kaya parçası eve girdi, o anda evde bulunan anne ve oğlu büyük korku yaşadı.
Kaya parçasının altında kalan çoban hayatını kaybetti Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler Beldesi Kavacık köyünde çobanlık yapan çoban, kuytu bir alanda ısınmak için ateş yaktığı sırada kaya parçasının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.