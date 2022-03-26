Türkiye Gazetesi

Rize'de kendisinden 171 gündür haber alınamayan ve ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cinayete kurban gittiği ortaya çıkan yaşlı adamın cansız bedeni hala bulunamadı. Torununun arkadaşları tarafından katledilen Dursun Zehir'in gömüldüğü yerle ilgili henüz sonuca ulaşılamadı. Zira itirafçıların söylediği ikinci yerde de ceset bulunamadı.

3 SAAT SÜREN ARAMA ÇALIŞMALARI SONUÇSUZ KALDI

Rize’de geçtiğimiz yıl 6 Ekim’de kızı Fatma Bekar'ın Pazar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Dursun Zehir’in (75) kayıp olayında Yasin Ş. isimli itirafçının ifadeleri üzerine Kız Kalesi’nin yan kısmındaki kayalık bölgede iş makinesi ile arama çalışması yapılmış, ancak bir bulguya rastlanamamıştı. Sonrasında Yasin Ş.'nin itirafının ardından çalışmak için gittiği Artvin'de gözaltına alınarak Rize'ye getirilen Enes G., Dursun Zehir'in torunu Kerem Bekar ve S.Y. isimli şüpheliler de gözaltına alındı.

İtirafçı Yasin Ş., son olarak cesetle ilgili ilk söylediği yerin 100 metre gerisinde yeni bir yer bilgisi vermesi üzerine Deniz Feneri'nin çevresinde ceset aramaları yoğunlaştırıldı. Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile denizde, kadavra köpeği ile kayalıkta arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 3 saat süren aramaların neticesinde söylenen ikinci yerde de bir ceset bulgusuna rastlanılamadı.

Öte yandan polis ekipleri ailesi ile birlikte televizyon programını katılan Kerem Bekar'ın söz konusu arama yapılan bölgeye işaret ederek "Dedem buradan ayağı kayıp denize düşmüş olabilir" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu 4 şahsın Pazar Adliyesi'ndeki savcılık sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Dursun Zehir'in cesedi dalgıçlar tarafından yürütülen çalışmayla da aranıyor.

Dursun Zehir olayı aydınlandı! Kan donduran itiraf Müge Anlı'nın programında bir süredir kayıp olarak aranan Dursun Zehir isimli yaşlı adamın, torunu Kerim Bekar'ın arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Son dakika: Dursun Zehir bulundu mu? Kazı çalışması başlatıldı Rize'de 5 ay önce kaybolan 75 yaşındaki Dursun Zehir'i arama çalışmaları sürerken son dakika gelişmesi yaşandı. İtirafçı olan Y.Ş'nin açıklamaları üzerine Pazar ilçesinde Kız Kalesi'nin karşı kısmında bulunan kayalık bölgelerde iş makineleri ile kazı çalışmaları başlatıldı.

Müge Anlı çileden çıktı! Yaptıklarını bir bir anlattı 5 aydır kayıp olarak aranan 71 yaşındaki Dursun Zehir'in nerede olduğuna dair araştırmalar sürerken kızı gözaltına alınmıştı. Müge Anlı'nın programında işlenen olaya ilişkin bu defa yayına Zehir'in torunu katıldı. Anlattıklarıyla Anlı'yı sinirlendiren torun, sunucuyu deyim yerindeyse çileden çıkardı.