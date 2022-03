Türkiye Gazetesi

İstanbul Boğazı girişinde balıkçılar tarafından tespit edilen mayın Zonguldaklı balıkçıları tedirgin etti.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, İstanbul Boğazı'nda mayın bulunmasından sonra Zonguldaklı balıkçılar olarak tedirgin olduklarını söyledi.

İĞNEADA KEFKEN ARASINDA AVLANMAK YASAK

“Sabah balığa çıkarken panik olduklarını ve tedirginlik yaşadıklarını" ifade eden Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, “Sahil Güvenlik Bot Komutanlığından aldığımız son bilgilere göre İğneada Kefken arasında her türlü ticari amatör avcılık yasak. Şuanda bize herhangi bir yasaklanma gelmedi. Gelirse bütün balıkçı arkadaşlarımızı bilgilendireceğiz. Sabah balığa çıkarken bizde bir panik yaşandı. Çok tedirgin olduk. Her an bir tehlikeye maruz kalabiliriz. Bu konuda denize çıktığımızda önümüze dikkat etti. Zaten cihazlarımız var. Özellikle endüstriyel balıkçılarımızı uyardık. Ama şu anda bir rahatlama oldu. Bizde herhangi bir sıkıntı yok ama Kefken’e kadar yasaklama var. Ani bir durum olursa biz balıkçı arkadaşlarımızı uyaracağız” şeklinde konuştu.

BALIKÇILAR GERİ DÖNDÜ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında balıkçılık faaliyetlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıklamasının üzerine Karadeniz’e kıyısı bulunan Kırklareli’nin Demirköy ilçesine Bağlı İğneada beldesinde de gün batımıyla balıkçılar limana geri döndü.

Tarım ve Orman Bakanlığının açıklamasının ardından gün batımıyla geri döndüklerini dile getiren Ender Şanlı, “Can güvenliğimiz açısından doğru bir karar. Daha önceden mayından ölenler oldu. Çok ölen oldu, insanların parçaları dair bulunmadı. Normal günlerde saat onda geliyordum. Bize tebliğ geldi bunu için daha erken geldim. Açılmaya niyetim yok çok tehlikeli çünkü. Mayın demek ölüm demek sonuçta anlayamazsın gece. Biz erken gidip geç geliyorduk” dedi.

Alınan yasağın yerinde bir karar olduğunu vurgulayan Kemal Şık geceleri mayınları görülmediğini ve büyük tehlike arz ettiğini söyledi.



Bakan Akar'dan ilk açıklama: Boğazdaki cisim Ukrayna mayını çıktı! Bakan Akar mayının SAS timi tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İstanbul Boğazı girişinde mayın paniği Ukrayna'nın liman girişlerine döşediği mayınlardan birinin İstanbul Boğazı girişinde görüldüğü iddia edildi. Mayın olduğu düşünülen cisim, kameralara yansıdı. Cisimin Rusya-Ukrayna savaşından dolayı gelebileceği düşünülüyor. Milli Savunma Bakanlığı Sualtı Savunma Timleri (SAS) tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.