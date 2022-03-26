Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir iş yeri sahibine sincap satışı yaptığı gerekçesiyle 18 bin 700 lira para cezası kesildi. Sincapların Diyarbakır'dan şehirlerarası bir yolcu otobüsü aracılığıyla Kuşadası'na gönderildiği öğrenildi.

POLİS MÜŞTERİYMİŞ GİBİ İLETİŞİME GEÇİP SUÇ ÜSTÜ YAPTI

Alınan bilgiye göre, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evcil hayvan dükkanında sincap satışı yapıldığı ihbarı üzerine müşteriymiş gibi işyeriyle iletişime geçti. Ekipler, 17 sincap siparişi verdi. Bir süre sonra sincapların getirildiği bilgisini alan ekipler, evcil hayvan dükkanına operasyon yaparak sincaplara el koydu. İş yeri sahibi A.B'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten sincap başına 1100 lira idari para cezası kesildi.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, gerekli kontrollerin ardından sincapları doğaya bırakacak.

Sincapların Diyarbakır'dan şehirlerarası bir yolcu otobüsü aracılığıyla Kuşadası'na gönderildiği öğrenilirken, hayvanları gönderen kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Tek tırnaklı hayvanları kesip satmaya hazırlanan şüphelilere suçüstü Düzce’de tek tırnaklı hayvanları keserek piyasaya sürmeye hazırlanan baba oğul suçüstü yakalandı. 193 bin TL para cezası alan şüpheliler kestikleri hayvanların kemiklerini İstanbul’a da su taşıyan Melen Çayı’na attıkları ortaya çıktı.