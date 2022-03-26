Türkiye Gazetesi

Trafik kazası bu defa Osmaniye'de bir cana mal oldu. Alınan bilgiye göre, bir polis memuru otomobiliyle karşı yönden gelen araca çarptı. Feci kaza sonrası polis memuru ölürken, aralarında memurun eşinin de olduğu öğrenilen kadın dahil olmak üzere 3 kişi yaralandı.

OTOMOBİLLER HURDAYA DÖNDÜ

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Yılmaz (31) idaresindeki 27 ABB 598 plakalı otomobil ile Osman A. idaresindeki 61 AD 455 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerin hurdaya döndüğü kazada Gaziantep’te görev yapan polis memuru Barış Yılmaz hayatını kaybederken eşi Şeyma Yılmaz ile Osman A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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