Türkiye Gazetesi

Dünyadaki en özel peynirler arasında yerini alan Kars gravyer peyniri fiyatıyla adeta altınla yarışıyor. 80 kiloluk peynirin 14 gram altın değerinde olduu öğrenilirken bu meblağın 13-14 aralığında olduğu öğrenildi.

5 TON SÜTLE ÜRETİLİYOR

Kars’ta 35 yıldır gıda sektöründe hizmet veren Mahmut Bilgir, 2 yıllık 80 kilo ağırlığındaki gravyer peynire altın takarak satışa sundu. 5 ton sütle ve büyük emeklerle üretilen gravyer peyniri önce temizleyen Bilgir, altınla yarışan gravyeri oğlu Efe Bilgir ile birlikte kesti. Gravyer peyniri besin değeri yüksek olmasıyla dünyadaki en özel peynirler arasında yer alırken, Bilgir, büyük emeklerle üretilen peynirin rengini de hayvanların merada otladığı çiçeklerden aldığına dikkat çekti.



80 kilosuna 14 gram altın düşen peynirin kesimini yaptıktan sonra satışa sunan işletmeci Mahmut Bilgir, “Altın değerindeki gravyer peynirimizi, Karsımıza gelen değerli misafirlerimize, şehir dışında bulunan müşterilerimize ikramda bulunuyoruz, gönderim yapıyoruz” diye konuştu.

Yaklaşık 2 yıl dinlenme depolarında bekletilen gravyer peyniri tam oluştuktan sonra işletmelere getirilerek dikkatli şekilde kesimi yapılıyor. Kars’ta üretilen gravyer peyniri, dünyadaki en özel peynir arasında da yerini alıyor. Günümüzde altınla yarışan gravyer peynire vatandaşlar ise yoğun ilgi gösteriyor.

Süt zamlandı, sırada peynir var Çiğ sütte litre başına 20 kuruş olan destekleme ödemesi 1 Mart itibarıyla 1 liraya çıkarılırken Ulusal Süt Konseyi, 4 lira 70 kuruş olan çiğ süt tavsiye satış fiyatının yüzde 21,2 artışla 5 lira 70 kuruşa yükseltildiğini açıkladı.

Çiğ sütün fiyatı arttı, sıra peynir ve tereyağında Yem fiyatlarındaki artış sonrası çiğ süt fiyatları da arttı. Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt referans fiyatını 3 lira 20 kuruştan 4 lira 70 kuruşa çıkardı.