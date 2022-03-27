Türkiye Gazetesi

Düzce'de Cihan Ö. (30) ile 6 kişilik bir grup arasında tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Cihan Ö., karın bölgesinden bıçaklanarak kanlar içinde yerde kaldı.

Kavgaya karışan şahıslar ise olay yerinden kaçtı. Torununun kanlar içinde yerde yattığını gören Z.A. (70) ise baygınlık geçirdi. O sırada yaralı şahsa ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri yaşlı kadın için de seferber oldu.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi. Olay yerinde müdahaleleri yapılan Cihan Ö. ve Z.A., ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karışan 6 kişi ise polisin yaptığı kısa süreli çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

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