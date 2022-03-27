Türkiye Gazetesi

Kırıkkale-Ankara yolu üzerinde gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. A.H.C.'nin kullandığı otomobil ile C.K. idaresindeki yolcu otobüsüne çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 çocuk yaralandı.

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112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 çocuğunda sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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