Türkiye Gazetesi

Sapanca'da palet imalat edilen bir atölyede korkutan bir yangın çıktı. Dün akşam saatlerinde Kurtköy Yavuz Selim Mahallesi’nde F.G.’ye ait palet imalat atölyesinde meydana geldi.Yangın nedeni henüz bilinmezken alevler kısa sürede etrafı sardı.

Durumun ekiplere bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri kısa sürede geldi.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Olay yerine ulaşan ekiplerce kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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