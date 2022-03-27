Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Mart 2022 tarihli hava durumu raporunu resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yayımladı. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışlı bir hava görülürken yurdun diğer bölgelerinde güneşli bir hava halim olacak. Sıcaklıklar iç ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artarken, diğer yerlerle mevsim normallerinde seyredeceği aktarıldı.

Yağışların; gece saatlerinden itibaren Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Yapılan diğer bir uyarıda ise sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülebileceği bildirildi. MGM'nin yayımladığı 5 günlük hava durumu raporundaki verilere göre, 29 Mart Salı günü ülkenin batısında yağışlı hava etkili olacak.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyo

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bir çok ile sağanak yağış uyarısı! 22 Mart Hava Durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Raporda sağanak yağış uyarısında bulunurken, Güneydoğu Anadolu için karla karışık uyarısı verildi.