Türkiye Gazetesi

İstabul'da yağışların artmasıyla barajlarda ve göllerde artış yaşandı ve doluluk oranları bir hayli yükseldi. Bu durum her ne kadar sevindirsede Küçükçekmece'de durum öyle olmadı. Küçükçekmece Gölü'nde yağışlara rağmen suyun çekildiği görüldü.

Küçükçekmece'de yer alan ve 16 kilometre kare büyüklüğü ile 25 metre derinliğine sahip gölden su, kıyıdan yaklaşık 50 santimetre çekildi. Yağışa rağmen suların çekilmesi vatandaşları tedirgin etti. Suyun çekilmesiyle beraber midyeler ortaya çıktı.

'ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUM'

Yağmur yağmasına rağmen suyun çekilmesini anlam veremediğini anlatan Reşat Nadir isimli bir mahalle sakini, gölde suyun çekilmesinden tedirgin olduklarını söyleyerek, "Bu çekilme zaman zaman oluyor. Yağışa rağmen niye su çekildi anlamakta güçlük çekiyorum" diye konuştu.

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