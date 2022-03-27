Türkiye Gazetesi

2019 yılında Osmaniye'de çıkan hortum esnasında havalanan şemsiyeyi durdurmak için şemsiyenin üzerine çıkan ancak başarılı olamayan ve 'şemsiye ile uçan adam' olarak hatırlanan Sadık Kocadallı'yı tekrar gündeme getiren görüntüler bu sefer Amasya'da kaydedildi. Amasya'da fırtınada uçan şemsiyenin peşinden koşan adamın o anları, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞEMSİYENİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Amasya Sebze Hali'nde fırtına nedeniyle çalıştığı iş yerine ait şemsiyenin hareketlendiğini gören Murat Çopuroğlu, şemsiyeyi tutmaya çalışıp tek ayağıyla da üzerine bastı. Çopuroğlu, halat kolunu çevirdi ve şemsiyeyi katlamaya çalıştı ancak buna rağmen şemsiye sürüklenmeye başladı. Rüzgarın etkisiyle metrelerce ilerleyen şemsiyenin ardından koşup üzerine atlayan evli ve 3 çocuk babası Çopuroğlu, bu sayede şemşiyeyi devirerek durdurmayı başardı.

"O ADAMIN HALİNE GÜLMÜŞTÜM"

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izlediğinde 3 yıl önce Osmaniye'de sebze halinde oluşan hortum sırasında iş yeri önündeki şemsiye ile birlikte havalanan adamın yaşadıklarının aklına geldiğini belirten 54 yaşındaki Çopuroğlu, “O adamın haline gülmüştüm. Benzeri benim başıma geldi” dedi.

Emekli olduktan sonra hayat şartları nedeniyle çalışmaya devam ettiğini belirten Çopuroğlu, "Benzer durumla karşılaşsam yine gider koşarım. Patronumun malına zarar gelmesini istemem. İnsan ekmek yediği yere ne yapar, sahip çıkar. Kendi malı gibi kollar" diye konuştu.

"HERKES YAPMAZ"

Olayın yaşandığı sırada iş yerinin içerisinde olduğunu anlatan iş yeri sahibi Oğuzhan Tatar ise, "Şemsiye uçtu. Murat abi peşinden koştu. Kendisine teşekkür ederim. Onu amcam kadar severim. Herkes yapmaz" şeklinde konuştu.

Şemsiye ile uçan adam konuştu: "Ben de uzaya gitmek istiyorum" Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 2019 yılında çıkan hortumda, çalıştığı sebze halinde şemsiye ile uçan Sadık Kocadallı, Türkiye’nin uzay çalışmalarını değerlendirirken, “2023'te ben de uzaya gitmek istiyorum” dedi.