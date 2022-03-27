Türkiye Gazetesi

Kırşehir'de kaybolan iki gençten birinin cansız bedenine ulaşıldı. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmasının ardından gözaltına alınan iki şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda merkeze bağlı Kortulu köyünde arama çalışması başlatıldı. Çalışmalarda kayıp gençlerden Şeyma D.'nin (18) cansız bedenine Kızılırmak kıyısında ulaşıldı. Cenaze, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ankara'dan gelen polis ve jandarma arama kurtarma ekiplerinin de katılımıyla kayıp genç Hasan A.'nın (21) bulunması için çalışmalar devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Kırşehir'de iki gençten önceki günden beri haber alamayan ailelerinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ikilinin kullandığı otomobili Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde terk edilmiş halde bulmuş, kayıp gençlere ait cep telefonları ve bazı kişisel eşyaların araçta bırakıldığını tespit etmişti.

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