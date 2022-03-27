Türkiye Gazetesi

Hasta yakınları, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisindeki enjeksiyon bölümünde görevli hemşire R.Y. ile sıra bekleme nedeniyle tartıştı. Bu sırada darbedilen hemşire R.Y. yaralandı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya müdahale eden hastane polisi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de, sosyal medya hesabından olayı kınadı.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDETE MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ”

Vali Erin, “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık personelimizin darbedildiği olaya karışan üç şüpheli gözaltına alınmıştır. Saldırıya uğrayan personelimize ve tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı.

İzmir'de sahte aşı kartı düzenleyen hemşireye 241 yıl hapis istendi İzmir’de aşı sahteciliği yaptığı iddia edilen 14 sanık hakkında dava açıldı. Covid-19 aşısı yapmadan rüşvet alarak aşıyı uygulamış gibi sisteme giren ve aşı kartı düzenleyen hemşire için 241 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.