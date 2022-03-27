Türkiye Gazetesi

Telefonda kendini polis veya savcı olarak tanıtan dolandırıcılara itibar edilmemesi gerektiğini gerek Emniyet Genel Müdürlüğü gerek ise İçişleri Bakanlığı tarafından tekrar tekrar hatırlatılıyor ancak yaşanan dolandırıcılık olaylarıda uyarılara rağmen yaşanmaya devam ediyor. Telefon dolandırıcıları maağdurlarından biri de İstanbul Kadıköy'de yaşayan 81 yaşındaki L.D. Yaşlı adam telefondan kendisini polis olarak tanıtan kişilere kendi elleriyle 1.5 milyon değerinde ziynet eşyalarını poşete koyarak teslim etti. L.D. ziynet eşyalarının çalındığını fark edince polis ekiplerine ihbarda bulundu.

'KAPIMA GELEN KİŞİLERE TESLİM ETTİM'

Kendisini arayan kişinin polis olduğuna inandığını ifade eden L.D., "Evde bulunan altınların sahte olup olmadığını kontrol edeceklerini, daha sonra bana iade edeceklerini söylediler. Dedikleri gibi ziynet eşyalarını bir poşete koyarak beklemeye başladım. Kendisini polis olarak tanıtan ve kapıma gelen kişiye teslim ettim. Daha sonra bir daha beni aramadılar. İşte o zaman dolandırıldığımı anladım" ifadelerini kullandı.

AYNI YÖNTEMLE 250 BİN LİRA ÇALDILAR

İhbar üzerine harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, şüphelilerden Ömer E.'yi gözaltına aldı. Daha önce de benzer suçlardan iki kez işlem yapıldığı belirlenen Ömer E.’nin Bakırköy'de bir başka mağdurdan da 250 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı öğrenildi. Emniyette işlemleri biten Ömer E. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FATİH'TE DE BENZER BİR OLAY

Fatih'te meydana gelen başka bir olayda ise H.A.F. isimli bir kişinin 600 doları ve R.R. isimli bir şahsın 300 doları tırnakçılık yöntemiyle çalındı. Paralarının çalındığını anlayan şahıslar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri de şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, İran uyruklu Adel B. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın üst aramasında kendi fotoğrafı bulunan ve başka şahsın adına düzenlenmiş sahte olduğu değerlendirilen kimlik ile 567 dolar, 50 Euro ve 150 TL ele geçirildi. Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Tırnakçılık olayı ise kameraya yansıdı.

İstanbul’da dolandırıcılık operasyonu: 107 gözaltı İstanbul genelinde emniyet güçleri tarafından yürütülen soruşturmada nitelikli dolandırıcılık olmak üzere, bilişim yolu ile işlenen suçlardan haklarında arama kararı olan ve hapis cezası bulunan 107 firari kıskıvrak yakalandı.

Röntgen dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı İstanbul’da hastanelerde röntgen çekimi yapan kişilere yardım etme bahanesiyle yaklaşarak emanetçi gibi ziynet eşyalarını alarak dolandıran şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın 33 faili meçhul dolandırıcılık suçu gerçekleştirdiği tespit edildi.

Emekli öğretmenden akılalmaz dolandırıcılık: ''Sarı saçlım, mavi gözlüm'' parolasıyla 1 milyon lira dolandırdı Beşiktaş Etiler’de 65 yaşındaki adamı ve 78 yaşındaki kadını polis süsü vererek 1 milyon lira dolandıran çete parayı yanlış kişilere vermesinler diye aralarında “Sarı saçlım, mavi gözlüm” diye parola belirledi. Vatandaşın ihbarı üzerine Beşiktaş polisi emekli öğretmen olduğu öğrenilen şahsı suçüstü kıskıvrak yakaladı. Dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, paralar ise sahiplerine teslim edildi.