Türkiye Gazetesi

Görenleri şaşkına uğratan kaza Antalya'da yaşandı. İki otomobil seyir halindeyke bir anda cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışamnın etkisiyle otomobillerden biri cadde üzerinde bulunan su borusuna çarpınca boru patladı ve etrafa şelale gibi su aktı.

C.C.U yönetimindeki otomobil ile M.E yönetimindeki otomobil aniden çarpıştı. Kazada otomobillerden birisi yoldan çıkarak kaldırıma çıkınca içme suyu hattı olan su borusunu patlattı. Patlayan borudan adeta şelale gibi su aktı. Akan su cadde üzerinde bulunan otoparkın bir kısmını da sular altında bıraktı.

Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada polis ekipleri tutanak tutarak inceleme başlattı. Kaza yapan aracın altında şelale gibi su çıktığını gören bazı vatandaşlar ise şaşırdı.

İki aracın çarpışması sonucu su borusu patlayınca oluşan şelale gibi manzara vatandaşlarda şaşkınlık oluşturdu.

'DENGEMİ KAYBETTİM'

Kazayı anlatan otomobil sürücüsü C.C, “Ben çift şeritli yoldan geliyordum. Ben düz devam ediyordum. Sağda da araba vardı. Bana doğru bir anda kırdı. Bana vurduktan sonra dengemi kaybettim, bir sağ bir sol yaptıktan sonra kaldırıma çıktım" dedi.

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