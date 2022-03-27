Türkiye Gazetesi

Çorum Mecitözü'ne bağlı Çitli köyünde bir çiftçi, yaklaşık 3 yıl önce tarlasını sürerken bulduğu bileziği, tarihi değeri olabileceğini düşünerek Çorum Müzesi'ne teslim etti. Müzedeki uzmanlarca yaklaşık 3 bin 300 yıllık olduğu tespit edilen altın işlemeli elektrum bilezik, restore edilmek üzere laboratuvara alındı. Bilezik, uzun süren detaylı restorasyon çalışmasının ardından Çorum Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

Çorum Müzesi Müdürü Metin Çakar, bileziğin Milattan Önce 13'üncü yüzyıla ait, Hitit mücevher ve takı sanatının nadide örneklerinden biri olduğunu söyledi: "Bu nadir bulunan bileziği müzemizde sergilemekten mutluluk duyuyoruz. Bileziğin üzerinde güzel bir sahne var. Bileziğin sağ tarafında bir Hitit kralı görüyoruz." Çakar, nadide eseri görmek isteyenleri Çorum Müzesi'ne davet etti.

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