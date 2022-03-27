Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boğazlıyan, Sarıkaya ve Yenifakılı ilçelerinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Ev ve iş yerlerindeki aramalarda 16 gram metamfetamin, 31 sentetik hap, 11 gram esrar ele geçirildi, 9 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Uyuşturucuyla yakalanan genç: Çek abi, güzel çek Samsun'da uyuşturucuyla yakalan bir genç, kendisini görüntüleyen gazeteciye Çek abi çek, daha güzel çek" dedi. Onun bu rahat tavırları dikkat çekti.
Türkiye onu yüz nakli ile tanımıştı, Recep Sert uyuşturucudan ceza evine girdi Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu baskınında gözaltına alınan, aralarında Türkiye'nin yüz nakli ile tanıdığı Recep Sert'in de olduğu 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.