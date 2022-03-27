Türkiye Gazetesi

Kastamonu'da bir evde yangın çıktı, 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı. Yangın, Cide'ye bağlı Yurtbaşı köyünde meydana geldi. Kezban Alan’a ait evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

ANNE ÖLDÜ KIZI YARALANDI

Alevlerin ortasında kalan 80 yaşındaki Kezban Alan yanarak hayatını kaybederken, yine evde bulunan kızı 55 yaşındaki Malike Alan ise köy sakinleri tarafından yaralı olarak evden çıkarıldı. Yangın sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Malike Alan Cide İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken 2 katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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