Türkiye Gazetesi

Ukrayna'da 10 milyondan fazla insan mülteci durumuna düştü. Bu kişilerin bir kısmı batıya bir kısmı ise doğuya göç etti. Binlerce kişi de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçerek Türkiye'ye sığındı. Bunların çoğunluğunu da kadınlar oluşturdu.

Ailelerinden, çocuklarından ve kocalarından ayrı kalan Ukraynalı kadınlar, savaşın son bulup sevdiklerine kavuşmayı ümit ettiklerini söyledi.

Rozum Gulya "Üzerimize bombalar yağıyordu. Canımı kurtarmak için Kiev'e kaçtı. Ancak düşman oraya da geldi. Ardından başka şehre geçtik. Bir süre sonra orada da sirenler çalmaya başladı. Biz de Türkiye'ye sığındık" dedi.

Lutminia Minnazamoth da "Bomba sesleri hiç susmuyordu. Çocuklar korkudan sürekli ağlıyordu. Burada ablam yaşıyor. Onların yanına geldik. Birçok akraban Ukrayna'da kaldı" diye konuştu.