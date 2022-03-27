Türkiye Gazetesi

Çınarcık ilçesinde yalnız yaşayan Rengin Özaltun’u bir süredir görmeyen komşuları durumu polise bildirdi.

KOLTUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU

Polis apartman dairesine Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla balkondan girdi. Ekipler Özaltun'u evin oturma odasındaki koltukta ölü olarak buldu.

Koltuğun önündeki halıda kadına ait kanlar bulunurken bunun doğal ölüm sonrasında da meydana gelebileceği öğrenildi.

Dairede olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından savcı tarafından cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kadının ölüm nedeniyle ilgili tahkikat sürüyor.

Yalnız yaşayan kadın yangın hayatını kaybetti Mersin’in Silifke ilçesinde çıkan ev yangınında bir kadın dumanlardan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Arkadaşlarına ‘beni yalnız bırakın’ dedi, odaya girenler ceset ile karşılaştı Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’nde mühendis olarak görev yapan bir kişi silahla bugün intihar etti.