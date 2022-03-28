Türkiye Gazetesi

Simav'da feci kaza! 3 araç çarpıştı, 1 çocuk canından oldu 4 kişi de yaralandı. Kaza, Simav-Harmancık karayolu Galericiler Sitesi mevkiinde meydana geldi. H.D. yönetimindeki 10 ABA 371 plakalı otomobil, O.A. idaresindeki 43 ACT 594 plakalı otomobil ve H.S. yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan O.A., H.S., T.Ç., D.Ç. ve 6 yaşındaki Ensar Erkul yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Simav Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedai altına alındı. Yaralılardan 6 yaşındaki Ensar Erkul yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bolu Dağı Tüneli’ndeki kazada bacakları kopan Doğan hayatını kaybetti Bolu Dağı Tüneli’ndeki 18 aracın karıştığı korkunç kazada 31 kişi yaralanmıştı. Trafik kazasında bacakları kopan 16 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 8 aylık bebeğin ise yoğun bakımda yaşam savaşı verdiği belirtildi.

16 yaşındaki genç abisiyle aynı kaderi paylaştı, kazada hayatını kaybetti Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı, 30 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Doğan Başaran’ın ağabeyi de 2 yıl önce meydana trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.