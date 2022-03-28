Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Dudakların kişiyi güzel gösteren en önemli unsurlardan olduğuna dikkat çeken Güzellik Koçu Meltem Demir “Dudaklarımız hafif çatlak bile olduğunda kendimizi rahatsız ve bakımsız hissederiz. Ancak pandemi boyunca maskeye bulaşacak diye ruj bile süremedik. Dudaklarına bakım yapmak isteyen kadınlar her gün az bir zeytinyağının içine şeker koyup dudaklarına hafif daireler yaparak yedirebilir. Sonra kullanılmayan bir diş fırçası yardımıyla iki dakika dairesel hareketlerle masaj yaparak tüm ölü deriler temizlenmeli. Ölü deriler temizlenince dudak daha pembe dururken, diş fırçası masajı da kan dolaşımını hızlandırarak dudakların daha dolgun durmasını sağlar. Ölü deriden arınan bakımlı bir dudağa sürülen rujlar daha mükemmel duracaktır” ifadelerini kullandı.

Doğru makyaj için yüz analizi şart Geçmişten günümüze kadınların vazgeçilmezi olan makyajı teknik bilmeden uygularsanız kötü bir sonuçla karşılaşmanız kaçınılmaz. Doğru bir makyaj için yüzünüzü tanımanız ve pratik yapmanız şart.