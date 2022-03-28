Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Aslında tercih ettiğiniz her bir aksesuar sizin kişiliğinizi de yansıtan bir aracıdır. Örneğin altın renginin gösterişi mi yoksa gümüşün sadeliği mi sizi kendine çekiyor? Gündelik hayatta kendinizi rahat hissedeceğiniz kombinler tercih ediyor olabilirsiniz. İşte tam bu noktada seçeceğiniz bir kolye veya bandana sizi basit ama şık bir görüntüye ulaştırabilir. Öte yandan modanın hızına ulaşmak için cebinizi yormak yerine birbirinden şık kemerlere, gözlüklere, takı ve tokalara yatırım yaparak kıyafetlerinize harcadığınız paranın neredeyse çeyreğiyle kombininizi zirveye taşıyabilirsiniz.

Doğru makyaj için yüz analizi şart Geçmişten günümüze kadınların vazgeçilmezi olan makyajı teknik bilmeden uygularsanız kötü bir sonuçla karşılaşmanız kaçınılmaz. Doğru bir makyaj için yüzünüzü tanımanız ve pratik yapmanız şart.