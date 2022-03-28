Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Yüz için üretilen ipek keseler de son zamanlarda yeniden adından söz ettirmeyi başardı. Genel olarak yüzün parlamasına ve ışıldamasına yardımcı olan bu yüz keseleri bir nevi masaj yaparak kan dolaşımını hızlandırıyor. Akne oluşumunu ortadan kaldırarak, ciltteki yağı da dengeliyor. Unutmayın yağın fazla salgılanması sivilcelenmeye davetiye çıkarır. Sıcak su ve buhar yardımıyla yumuşayan cildinize uygulayacağınız kese tahriş etmeden ölü derilerden kurtulmanızı sağlayacağı gibi gözeneklerinizi de küçültür. Haftada en fazla iki defa yüz temizleme jeliyle uygulayacağınız kese ile cildinizdeki olumlu değişimi fark edeceksiniz.

Maske kullanımı kaynaklı cilt problemlerine uzmanından öneriler Pandemi döneminde uzun süre maske kullanımından kaynaklı cilt sorunları yaşandı. Dermatoloji Uzmanı Seçil Demirci, ‘Maskne’ diye tabir edilen maske aknelerine karşı önerilerde bulundu; açık havada maske takma zorunluluğunun kalkması sonrası cilt bakım önerilerini paylaştı.