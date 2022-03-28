Türkiye Gazetesi

Lastiği patlayan araç Kadıköy'de dehşet saçtı. Aracın lastiği patlayınca 5 aracın birbirine girerek zincirleme kaza oldu. Olay Kadıköy-Bostancı'da meydana geldi. Bostancı E5 Karayolu Ankara istikametindeki araç sol şeritte seyir halindeyken lastiği patladı.

Arkalarından gelen yol bakım ekibi sol şeritte lastiği patlayan araca güvenlik önlemi aldı. Yola koyulan dubaları fark eden başka bir otomobil sürücüsü aracını durdurup yardım etmek istedi. Bostancı-Ankara istikametinde hızla seyir eden bir otomobil ise lastiği patlayan araca güvenlik önlemi alan yol bakım aracına arakadan hızla çarptı.

Kadıköy Bostancı'da lastiği patlayan bir otomobilin D-100 karayolu üzerinde durması ile birlikte yaşanan zincirleme kazada; 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Çarpmanın etkisi ile sürücü ve yanında yolcu olarak seyir eden D.B yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün hafif yaralandığı kazada yolcu konumundaki Dursun Berkay otomobil içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerin müdahalesi ile otomobilden çıkarılan Dursun Berkay sağlık ekipleri tarfaından yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

YOLDA KUYRUKLAR OLUŞTU

Yaşanan kazadan dolayı Bostancı Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Toplamda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası oluştu. Polis ekipleri olay yerinde başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, olay yeri ekipleri inceleme yaptı.

Yaşanan kazada hayatını kaybeden Dursun Berkay olay yerine gelen ambulans ile adli tıp morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

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