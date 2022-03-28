Türkiye Gazetesi

Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir okulun öğrencilerini taşıyan minibüs ile cip çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırıldı.

10 ÖĞRENCİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 10 öğrenci yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Samsun’da bir garip hırsızlık: 1 yıldır deterjan kapağı çalıyor Yaklaşık 1 yıldır bir markete dadanan hırsız markette bulunan deterjan kapaklarını çalıyor. Market sahibinin taktırdığı güvenlik kamerası da hırsızı durduramıyor.