Türkiye Gazetesi

İstanbul Boğazı'nda görüşün düşmesi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Türkeli Feneri-Yom Burnu arası görüşün yarım milin altında olduğu rapor edilmiş olup, gemi trafiği çift yönlü olarak saat 09.38'de askıya alınmıştır'' denildi.

MSB: İğneada açıklarında tespit edilen mayın bulunan bölgeye Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal etti Milli Savunma Bakanlığı, Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini duyurdu. Mayının SAS Timleri tarafından emniyete alındığı aktarıldı.