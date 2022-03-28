Türkiye Gazetesi

Kütahya’nın Gediz’e bağlı Vakıf köyünde dün akşam köy muhtarı A.U. ile Recep T. (32) arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep T. yanında getirdiği pompalı tüfekle rastgele ateş etmeye başladı.

Yaralı halde evine kaçan muhtar A.U.’nun evine ateş etmeye devam eden Recep T., A.U.’nun yanı sıra yengesi U.U. ile babası H.Ö.’yü yaraladı. Köylülerin ihbarı üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi.

İNTİHAR ETTİ

Jandarmanın tüm uyarılarına rağmen rastgele ateş etmeye devam eden Recep T.'nin ayağından vurulduğu, daha sonra yanındaki silahla intihar ettiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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