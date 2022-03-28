Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarının hızla artışı ve gıdalara gelen zamlarla, gelin ve damat yakınlarını da harekete geçirdi. Ekonomik gelişmelerden dolayı Türkiye'deki düğünlerde renkli görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Bu görüntülere son örnek ise Siirt'ten geldi.

GELİN VE DAMAT ŞAŞIRIP KALDI

Bir düğün merasiminde iki katılımcı, damada altın veya para takmak yerine esprili yaklaşarak 1 litrelik ayçiçek yağı ve çay taktı. Durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen gelin ve damat takılan ayçiçek yağına gülerek karşılık verdi. Düğün çekilen hatıra fotoğrafı ile devam etti.

Yargıtay: Düğüne gitmek için alınan rapor geçersizdir Arkadaşının düğününe giderek, görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşan işçi, tazminatsız işten atıldı. Yıllar süren davaya son noktayı koyan Yargıtay; işe gelmediği gün düğüne katılarak görüntülerini sosyal medyada yayınlayan işçinin sunduğu sağlık raporu geçersiz olup, tazminata hak kazanamayacağına hükmetti.