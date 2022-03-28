Türkiye Gazetesi

Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde tır kuyruğu 20 kilometreye ulaştı. 500'den fazla tırın çıkış işlemleri için beklediği sınır kapısında tır sürücüleri, sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Sınır kapısında bir tır sürücüsü sıranın kendisine gelmesi için ortalama 2 gün bekliyor. Sırada beklerken araçlarında uyuyan sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşıyor. Sıranın önüne geçmeye çalışan tır şoförlerine de trafik ekiplerince para cezası kesiliyor.

"MÜLTECİLER ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS EDİYOR"

Günlerce süren kuyruk sırasında tuvaletlerini yol kenarına yapmak zorunda kalan tır şoförleri sitem dolu açıklamalarda bulundu. Tır şoförü, "Bir tuvalet yapsalar insanlıktan çıkmayız. Yollarda perişan oluyoruz" dedi.

Tır şoförü Sadık Yağmurlu da en büyük sorunun mülteciler olduğunu belirterek, "Mülteci sorunu başlı başına dert. Kendimizi mi koruyalım arabayı mı koruyalım? Arabadan insek mülteciler bize bıçakla saldırıyor. Öldürmeye teşebbüs ediyor. Güvenlik sıkıntısı yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bir başka tır şoförü Tekin Kaya da, "Burada en büyük problem mülteci. Gece gözümüzü kırpmadan sabahın olmasını bekliyoruz. Ben uyuduğumda mülteci gelip çadırı kesip tıra biner diye korkuyorum. Arabama girdiği zaman Avrupa ülkesinde yakalanırsa cezası çok büyük" diye konuştu.

"REZİL DURUMDAYIZ"

Tır şoförü Bekir İbrahim, sıra beklerken rezil duruma düştüklerini belirterek, "Gün geliyor 50-60 saat bekliyoruz. Herkes tuvaletini yola yapıyor. Buna bir çare bulunsun" şeklinde konuştu.

Bir başka tır şoförü Fatih Semerci de, "Rezil durumdayız. Her yer çöplük. Saatler süren yolculuğumuzda zaten yoruluyoruz, en azından buraya bir tır parkı yapılsın" ifadelerini kullandı.

Sarp Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu 12 kilometreyi buldu Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda uzun tır kuyruğu oluştu.