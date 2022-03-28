Türkiye Gazetesi

Uluslararası 5. BURJ CEO ödülleri, bu yıl Birleşik Arap Emîrlikleri'nin (BAE) başkenti Dubai'de düzenlendi. Törende geleneksel dalların dışında bir de özel ödül verildi. 150 ülkeden binlerce iş adamı ve iş kadının tercihi ile bu ödülün sahibi Günaydın Et'in sahibi Cüneyt Asan oldu.

"HİSLERİMİ ANLATAMAM"

Bu gururu yaşadığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Asan "Öncelikle World Ceo Club Network Başkanı Dr. Tarıq Nizami ve jüriye milletim adına teşekkür ediyorum. Hislerimi anlatamam. İş dünyasının ‘Oscar’ı olarak kabul edilen bu organizasyonda bir Türk için özel ödül tahsis edilmesi ve ‘King of Meat’ (Etin Kralı) diye adlandırılmam beni çok mutlu etti" dedi.