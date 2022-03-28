Türkiye Gazetesi

İstanbul'da araç kontrolü yapan polisleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bu sabah Ataşehir'de okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde ekipler hem servisleri hem de servis sürücülerini tek tek inceleyip, aradı.Küçükbakkalköy mahallesinde bir okul girişinde yapılan denetimlerde sırasında durdurulan servis aracını kullana sürücüyü görenler polis ekipleri gördükleri karşısında şaştı kaldı. Çünkü okul servisi sürücüsünün bir kolu yoktu.

Okul servisinin şoförü L.G.’nin engelli olduğu ve sağ kolu olmadığını gören ekipler durdurulan minibüsten indirilerek evrakları incelenen engelli sürücüye işlem yaptı.

SERVİS TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Karayolları Trafik Kanunu’nun “Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araç sürmeleri” ve “Belediyeden alınan izin ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşımak” suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Okul servisi ise trafikten men edildi.

İstanbul'da feci kaza, yolun karşına geçerken canından oldu İstanbul Kağıthane'de meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan adama araba çarptı. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İSKİ'den İstanbul'da suya zam talebi İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, İstanbul'a verdikleri hizmeti kesintisiz sürdürmek ve şehrin ihtiyaç duyduğu yeni projelere başlamak için su fiyatlarında düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

İstanbulkart'ı usulsüz kullananlara 430 TL ceza İstanbul Büyükşehir Belediyesi usulsüz kart kullanımın önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı. 8 bin şüpheli işlem tespit edilirken 3 bin kart geçici olarak bloke edildi. Usulsüz kullanımlara para cezası kesildi.