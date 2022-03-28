Türkiye Gazetesi

Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik görevliler tarafından operasyon yapıldı.

Yapılan çeşitli operasyon sonucu 9 şüpheli satışa hazır vaziyette çeşitli cins ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ile yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemleri ardından “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuyla yakalanan genç: Çek abi, güzel çek Samsun'da uyuşturucuyla yakalan bir genç, kendisini görüntüleyen gazeteciye Çek abi çek, daha güzel çek" dedi. Onun bu rahat tavırları dikkat çekti.

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