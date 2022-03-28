Türkiye Gazetesi

Kaza, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi Bahçe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Ömer Şenel’in babası Cemal Şenel idaresindeki Nissan marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçuruma yuvarlandı.

ŞEHİT ANNESİ VE BABASI YARALANDI

Şehit Ömer Şenel’in babası Cemal Şenel ile annesi Emine Şenel, yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler ve vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan Cemal Şenel ve Emine Şenel, Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada kullanılmaz hale gelen cip, traktör yardımıyla uçurumdan çıkartıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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