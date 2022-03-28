Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikanın çatısına arkadaşlarıyla ısı yalıtım malzemesi montajı yapan Sedat Aslan (29), rüzgarın da etkisiyle dengesini kaybederek zemine düştü. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aslan'ın cenazesi, Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Nevşehir'de feci iş kazası, üzerine sac rulo düşen işçi canından oldu Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde feci bir iş kazası yaşandı. Üzerine sac rulo düşen genç işçi canından oldu.

Kastamonu'da feci iş kazası, taş kırma makinasının içine düştü Kastamonu’dan korkunç bir iş kazası haberi geldi, genç işçi taş kırma makinasının içine düşerek can verdi.