Türkiye Gazetesi

Adana’da gittiği spor salonunda içtiği protein tozu yüzünden felç kaldığı iddia edilen 20 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan hayatını kaybetti.

ASKERE GİTMEYE HAZIRLANIYORDU, TOPRAĞA GİRDİ

Anne ve babası yıllar önce boşanan ve 1 yaşından bu yana anneannesi Selma Öztaş (71) ile yaşayan Hüseyin, asker olma hayaliyle kilo vermek için geçen temmuz ayında spor salonuna kaydoldu. Yaklaşık 13 gün boyunca protein tozu kullanan Uğurludoğan, 14’üncü gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tetkikler sonucu Uğurludoğan’ın protein tozunun beynine zarar verdiği ve bu nedenle felç kaldığı öğrenildi. İhlas Haber Ajansı’nın da gündeme getirdiği Uğurludoğan, geçen gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç , bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Spor salonunda içtiği protein tozu 19 yaşındaki genci felç etti Adana'da gittiği spor salonunda kullandığı protein tozu nedeniyle felç kaldığı öne sürülen gencin anneannesi, gözyaşları içerisinde torunu için yardım istedi.

Protein tozunu ezbere kullanmayın Sporcu ürünlerinin aktif spor yapan kişilerin ve profesyonel sporcuların özel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için üretildiğini belirten Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği Başkanı Samet Serttaş, bu ürünlerin kas yapmak amacıyla kullanılmasının ölümle sonuçlanabilen ciddi sağlık problemlerine yol açtığını söyledi.