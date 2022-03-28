Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde U dönüşü yasağı olan yol ayrımından geçen otomobil ile panelvan çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü yaralanırken, 17 yaşındaki oğlu canından oldu. Kaza, Çorlu-Çerkezköy yolu üzeri Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi mevkiindeki kavşakta yaşandı. İddiaya göre, Çorlu istikametine seyreden H.K. idaresindeki otomobil, U dönüşü yasağı olan yol ayrımından Çerkezköy istikametine dönüş yaptığı sırada Çorlu istikametine seyreden Ö.S. yönetimindeki panelvan kamyonetle çarpıştı.

17 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLDÜ

Kazada otomobil sürücüsü H.K. ve yanında bulunan oğlu Salih Karakuş (17) yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Salih Karakuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAPABİLECEĞİM BİR ŞEY YOKTU

Kazayla ilgili konuşan panelvan kamyonet sürücüsü Ö.S, “Otomobil, Çorlu istikametine giderken Çerkezköy istikametine U dönüşü yaptı. Ben de yeşil ışıkta geçtim, birden önüme çıktı ve yapabileceğim bir şey yoktu” dedi.

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