Türkiye Gazetesi

Malatya'da vatandaşlar yol kenarında kanlar içerisinde birinin olduğunu fark etti. Hemen polislere haber verilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, talihsiz gencin vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Çevrede yapılan incelemede iki de sahte plaka bulundu.

ELBİSELERİ PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Olay, 28 Mart Pazartesi 22.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vaizpınar Caddesi üzeri yol kenarında kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yerde yatan birini gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde bacaklarından tüfekle vurulan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerindeki elbiseleri parçalanmış halde bulunan şahsın 24 yaşındaki Enes Yıldırım olduğu tespit edilirken, ekipler çevrede yaptığı detaylı incelemede sahte olduğu değerlendirilen 2 adet araç plakası buldu.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan ekipler olaya tanıklık ettiğini ileri süren bir kişiyi ifadesi almak üzere polis merkezine götürürken, hayatını kaybettiği belirlenen gencin cesedi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan tahkikat çok yönlü sürüyor.

Pendik'te karı koca ölü olarak bulundu Pendik'te Ukrayna uyruklu olduğu iddia edilen bir kadın kocası ile birlikte ölü bulundu.

Uzman doktor evinde ölü olarak bulundu Giresun'da ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapan doktor, evinde ölü olarak bulundu.

Emekli subay evinde ölü olarak bulundu Muğla’nın Datça ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen emekli subay evinde ölü olarak bulundu.

21 yaşındaki genç ölü olarak bulundu Niğde'de 21 yaşındaki genç elma bahçesinde ölü olarak bulundu. Bölgeye polis ekipleri ve sağlık çalışanları sevk edildi.