Türkiye Gazetesi

İstanbul’un en eski yerleşim yeri olan Tarihî Yarımada’nın yayalaştırılması projesi hızlanıyor. UNESCO Dünya Mirası’nda yer alan bölgeye araç girişi sınırlandırılacak. Artık Eminönü ve Sultanahmet’e araçla girmenin bedeli daha fazla olacak. Tarihî Yarımada’da yayalaştırma çalışmalarına 2010 yılında başlandı. Eminönü, Tahtakale, Beyazıt, Laleli, Gedikpaşa ve Hocapaşa civarında 300’e yakın cadde araç trafiğine kapatıldı. Böylece, ecdad bakiyesi eserlerin emisyon salınımından daha az etkilenmesi sağlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, araç trafiğine kapatılacak alanların genişletileceğini, Tarihî Yarımada’ya girenlerden daha fazla ödeme alınacağını duyurdu.

LONDRA GİBİ OLACAK

Florya’da düzenlenen İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı tanıtım toplantısında konuşan İmamoğlu “Tarihî Yarımada’da UKOME kararları doğrultusunda düşük emisyon bölgesi hedeflerine odaklandık. Paris, Londra, Roma gibi metropollerde uygulanan ve kentin tarihî alanında emisyonu ve trafiği azaltmak için uygulamaları getiriyoruz. Tarihî Yarımada’ya araç girişini sınırlandırmak, girenlerden daha fazla ödeme almak gibi yöntemler planlıyoruz. Taksiler, turist otobüsleri, yük araçları Tarihî Yarımada’ya girmeye devam edecek ama özel araçlara kesinlikle sınırlamalar getireceğiz” dedi.

Eminönü, Aksaray, Beyazıt, Fener, Haseki, Karagümrük, Kocamustafapaşa, Kumkapı, Mahmutpaşa, Sirkeci, Sultanahmet, Şehremini, Tahtakale ve Vefa semtlerini içine alan Tarihî Yarımada, Türkiye’deki kültür varlıklarının yüzde 10’una ev sahipliği yapıyor.

Tarihî yarımadada motor sesi Formula 1'de 16 pilot ilk defa İstanbul'da mücadele edecek. Takımlar, Sultanahmet Meydanı'nda reklam çekimleri gerçekleştirdi.

